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«От налоговой будете бегать»: Богдан Титомир спрятался от Бузовой на телешоу

Певец Богдан Титомир попытался спрятаться за диваном от Ольги Бузовой на телешоу

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Владимир Вяткин/РИА Новости

Певец Богдан Титомир на шоу Ольги Бузовой и Дмитрия Диброва «Это нормально» спрятался от телеведущей за диваном.

В рамках программы Титомир не сразу признался, что «прогулял» квартиру. Теперь артист страдает от «гастрольного синдрома», пытаясь вернуть потерянные средства. В ответ на это Бузова напомнила, что сама смогла позволить себе собственное жилье только в 2022 году, до этого момента звезда довольствовалась съемным жильем.

На протяжении всего шоу Титомир подшучивал над Бузовой. В определенный момент она попыталась поставить певца на место, на что Титомир назвал себя «глюком» Бузовой. Телеведущая решила подойти к артисту поближе, но тот начал прятаться за спинку дивана, после чего схватил артистку и посадил к себе на колени.

«Это вы так от налоговой будете бегать, а бегать от Бузовой это ненормально. Да еще и говорить: «Я ваш глюк», — отшутилась Бузова.

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