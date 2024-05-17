Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шаляпин заступился за Пугачеву: «Я с ней бы переспал»

Певец Прохор Шаляпин заявил, что мог бы переспать с Пугачевой вместо Аллегровой

close
100%
shalyapin_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певец Прохор Шаляпин признался, что мог бы переспать с Аллой Пугачевой, несмотря на обрушившуюся на нее сейчас критику. Об этом знаменитость рассказал в шоу «Алена, блин! Посидим».

«И мне кажется, что я с ней бы переспал, несмотря на то, что все против нее прут. Да, она повела себя не очень корректно, но извините, столько лет хвалить человека, который из крестьян... Она крестьянка обычная по мышлению», — заявил исполнитель.

Шаляпин добавил, что не хочет хаять Пугачеву. Он заявил о том, что жалеет звезду, которая «растоптала свою карьеру под старость лет».

Про близость с Примадонной Шаляпин заговорил после того, как журналистка Алена Жигалова показала ему три портрета звезд — Пугачеву, Ирину Аллегрову и Елену Ваенгу. Исполнителю нужно было выбрать, с кем бы из них он согласился переспать.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. 10 мая посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что Алла Пугачева и другие российские артисты, прошедшие процедуру репатриации, являются гражданами еврейского государства.

Ранее сообщалось, что Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) повысил гонорар за свои концерты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами