Шаляпин заступился за Пугачеву: «Я с ней бы переспал»

Певец Прохор Шаляпин признался, что мог бы переспать с Аллой Пугачевой, несмотря на обрушившуюся на нее сейчас критику. Об этом знаменитость рассказал в шоу «Алена, блин! Посидим».

«И мне кажется, что я с ней бы переспал, несмотря на то, что все против нее прут. Да, она повела себя не очень корректно, но извините, столько лет хвалить человека, который из крестьян... Она крестьянка обычная по мышлению», — заявил исполнитель.

Шаляпин добавил, что не хочет хаять Пугачеву. Он заявил о том, что жалеет звезду, которая «растоптала свою карьеру под старость лет».

Про близость с Примадонной Шаляпин заговорил после того, как журналистка Алена Жигалова показала ему три портрета звезд — Пугачеву, Ирину Аллегрову и Елену Ваенгу. Исполнителю нужно было выбрать, с кем бы из них он согласился переспать.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. 10 мая посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что Алла Пугачева и другие российские артисты, прошедшие процедуру репатриации, являются гражданами еврейского государства.

Ранее сообщалось, что Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) повысил гонорар за свои концерты.