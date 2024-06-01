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В США ученик частной школы напал с топором на одноклассника

Fox News: в США подросток напал с топором на сверстника в школе

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Idris Solomon/Reuters

В штате Коннектикут задержан старшеклассник частной школы, юноша пришел в образовательное учреждение с топором и ранил сверстника. Об этом сообщает Fox News.

По данным полиции штата, юноша принес в частную школу топор и набросился с ним на одноклассника. Пострадавший получил травмы и был госпитализирован. После совершения преступления старшеклассник скрылся, его удалось задержать спустя несколько дней.

Личности пострадавшего и напавшего на него одноклассника не раскрываются в интересах расследования. Обстоятельства конфликта подростков устанавливаются.

До этого сообщалось, что в округе Колумбия 17-летняя старшеклассница была госпитализирована с огнестрельным ранением головы, девочку ранило влетевшей в окно пулей. Пострадавшая была госпитализирована, ранение не представляет опасности для жизни. По информации полиции, перестрелку устроили неизвестные. Местные жители сообщили, что слышали звук стрельбы из автомата. Причины перестрелки и личности злоумышленников пока не установили, расследованием инцидента занимается полиция округа.

Ранее вооруженный мужчина напал на двух девочек около начальной школы на севере Франции.

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