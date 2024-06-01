В Грузии возбудили дело после нападения на офис партии Саакашвили

Министерство внутренних дел (МВД) Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на центральный офис оппозиционной партии бывшего президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» в Тбилиси. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Уголовное дело возбуждено по статье «Повреждение или уничтожение вещи», отметили в МВД.

В 2:30 по местному времени (1:30 мск) представители партии сообщали о 30-40 пришедших неизвестных человек в сопровождении полиции и прикрепили видеозапись из офиса. Позднее в партии уточнили, что нападавшие пробыли в помещении более получаса, по данным пресс-релиза, их было около ста. В партии также сообщали, что при нападении были выбиты окна и повреждено оборудование. В нападении «Единое национальное движение» обвинило Бидзину Иванишвили. Иванишвили до этого занимал пост премьер-министра Грузии, он является основателем правящей партии страны «Грузинская мечта».

Ранее Саакашвили призвал к протестам по всей Грузии из-за закона об иноагентах.