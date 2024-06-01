Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Грузии возбудили дело после нападения на офис партии Саакашвили

МВД Грузии возбудило дело после нападения на офис партии Саакашвили

close
100%
Shutterstock/EvaL Miko

Министерство внутренних дел (МВД) Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на центральный офис оппозиционной партии бывшего президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» в Тбилиси. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Уголовное дело возбуждено по статье «Повреждение или уничтожение вещи», отметили в МВД.

В 2:30 по местному времени (1:30 мск) представители партии сообщали о 30-40 пришедших неизвестных человек в сопровождении полиции и прикрепили видеозапись из офиса. Позднее в партии уточнили, что нападавшие пробыли в помещении более получаса, по данным пресс-релиза, их было около ста. В партии также сообщали, что при нападении были выбиты окна и повреждено оборудование. В нападении «Единое национальное движение» обвинило Бидзину Иванишвили. Иванишвили до этого занимал пост премьер-министра Грузии, он является основателем правящей партии страны «Грузинская мечта».

Ранее Саакашвили призвал к протестам по всей Грузии из-за закона об иноагентах.

Все новости на тему:
Закон об иноагентах в Грузии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами