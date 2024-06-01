Гроб Анастасии Заворотнюк вынесли из монастыря после прощания

Гроб актрисы Анастасии Заворотнюк под аплодисменты собравшихся вынесли из храма Покровского монастыря после прощания. О том, что церемония завершилась, сообщает Life со ссылкой на Shot.

Заслуженная артистка России упокоится рядом с Валентином Гафтом и Юрием Шатуновым.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье, где за ней ухаживал муж — фигурист Петр Чернышев. У Заворотнюк остались дети — 23-летний Майкл, 28-летняя Анна и 5-летняя Мила.

Самой известной актерской работой Анастасии Заворотнюк стала главная роль в комедийном сериале «Моя прекрасная няня». Всего за пять лет знаменитость снялась в 173 сериях проекта. Она также принимала участие в телешоу «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры», «Две звезды».

Прощание с актрисой проходило 1 июня в Покровском ставропигиальном женском монастыре при открытом гробе.

Ранее Нагиев и Малахов прислали венки на прощание с Анастасией Заворотнюк.