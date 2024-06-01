Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Чуть ранее сирена прозвучала в Харьковской области.

Утром 1 июня воздушная тревога вводилась на территории всей Украины.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что в результате ракетных ударов повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики и Запорожской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.