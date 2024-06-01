Никас Сафронов рассказал о большой боли Анастасии Заворотнюк

Художник Никас Сафронов рассказал о том, что могло быть большой болью актрисы Анастасии Заворотнюк. Его цитирует mk.ru.

Сафронов напомнил, что до того, как сыграть в сериале «Моя прекрасная няня», Заворотнюк долгое время работала в театре Олега Табакова.

«Олег Павлович всегда выбирал только лучших! А она у него проработала 11 лет. Не будь у нее таланта, Настя, вероятно, не задержалась бы в театре на такой длительный срок», — поделился размышлениями он.

Народный художник России предположил, что Заворотнюк стала заложницей комедийного образа, а ей хотелось, чтобы зрители знали ее и как большую драматическую актрису.

«Мне кажется, это большая боль многих актеров. Многие из них становятся заложниками определенного образа, который потом трудно изменить — даже режиссеры не видят их в другой роли», — подчеркнул он.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье, где за ней ухаживал муж — фигурист Петр Чернышев. У Заворотнюк остались дети — 23-летний Майкл, 28-летняя Анна и 5-летняя Мила.

Самой известной актерской работой Анастасии Заворотнюк стала главная роль в комедийном сериале «Моя прекрасная няня». Она также принимала участие в телешоу «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры», «Две звезды».

Прощание с актрисой проходило 1 июня в Покровском ставропигиальном женском монастыре при открытом гробе.

Ранее Нагиев и Малахов прислали венки на прощание с Анастасией Заворотнюк.