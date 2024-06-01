Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев напророчил фонду «бездарного актера» Джорджа Клуни неудачу в его усилиях. Его слова приводит РИА Новости.

«Однако усилия будут потрачены впустую: наши профессиональные журналисты найдут его первыми. И они собираются болтать «от заката до рассвета», — подчеркнул Медведев.

В 1996 году Джордж Клуни сыграл главную роль в фильме «От заката до рассвета».

До этого сообщалось, что депутаты Государственной думы рассмотрят возможность признания деятельности фонда Джорджа и Амаль Клуни и его последователей нежелательной в России.

Проект фонда Джорджа и Амаль Клуни планирует устроить юридическую охоту на сотрудников российских государственных СМИ, которых обвиняют в «пропаганде войны». Юристы Docket уже готовят запросы на возбуждение дел в судах тех европейских стран, законодательство которых имеет соответствующие уголовные статьи. В Кремле назвали эту идею безумной, а в российском МИД заявили, что «за русофобию на Западе хорошо платят», а актер и его жена-адвокат «готовы делать деньги на чем угодно». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев не исключил применение Россией ядерного оружия.