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Медведев высказался о фонде «бездарного актера» Джорджа Клуни

Медведев напророчил фонду Джорджа Клуни неудачу в преследовании журналистов

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Evan Agostini/AP

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев напророчил фонду «бездарного актера» Джорджа Клуни неудачу в его усилиях. Его слова приводит РИА Новости.

«Однако усилия будут потрачены впустую: наши профессиональные журналисты найдут его первыми. И они собираются болтать «от заката до рассвета», — подчеркнул Медведев.

В 1996 году Джордж Клуни сыграл главную роль в фильме «От заката до рассвета».

До этого сообщалось, что депутаты Государственной думы рассмотрят возможность признания деятельности фонда Джорджа и Амаль Клуни и его последователей нежелательной в России.

Проект фонда Джорджа и Амаль Клуни планирует устроить юридическую охоту на сотрудников российских государственных СМИ, которых обвиняют в «пропаганде войны». Юристы Docket уже готовят запросы на возбуждение дел в судах тех европейских стран, законодательство которых имеет соответствующие уголовные статьи. В Кремле назвали эту идею безумной, а в российском МИД заявили, что «за русофобию на Западе хорошо платят», а актер и его жена-адвокат «готовы делать деньги на чем угодно». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев не исключил применение Россией ядерного оружия.

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