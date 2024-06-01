Мужчина не согласился с приговором и порезал себя в здании суда

В Казахстане 40-летний мужчина порезал себя в здании суда из-за несогласия с приговором. Об этом сообщает ORDA.

По информации издания, инцидент произошел в городе Атырау. Мужчина и его 36-летняя супруга после 15 лет брака решили развестись и стали делить имущество на сумму в 30 млн тенге. Жена подала на него заявление по статье о самоуправстве и того арестовали.

Спустя шесть месяцев он вышел из СИЗО, но его супруга обжаловала приговор и того вновь решили арестовать на полгода. Мужчина не согласился с приговором и после того, как в суде зачитали постановление, он порезал себя. На кадрах с места происшествия видно пострадавшего, сидящего в большой луже крови.

Мужчину доставили в областную больницу. Информации о его состоянии не поступало.

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