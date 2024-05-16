Алена Жигалова вступилась за Ольгу Бузову после слов Гагариной: «Пусть записывает песни»

Журналистка и блогер Алена Жигалова в беседе с NEWS.ru вступилась за Ольгу Бузову после критики от Полины Гагариной.

«Полина Гагарина пусть нос свой не сует. Пусть записывает песни и сидит в жюри шоу «Голос» который год. Что она там делает, непонятно», — высказалась Жигалова.

По мнению журналистки, успех никогда не является незаслуженным. Если человек достиг высот в какой-то сфере, значит он обладает определенным талантом и другими полезными навыками. Жигалова напомнила, что далеко не каждый певец привлекает публику вокалом: многие зарабатывают любовь аудитории хитами, манерой выступления или с помощью эффектного шоу. Журналистка посоветовала всем хейтерам Бузовой сначала пройти по пути телеведущей, а потом уже осуждать.

На прошлой неделе Полина Гагарина сказала в интервью блогерше Надежде Стрелец, что феномен Ольги Бузовой заключается не в музыкальной составляющей. По ее мнению, Бузовой честнее было бы называть себя шоувумен. Гагарина уверена, что «было круче», если бы артистка работала в сфере стендап.

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