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Игорь Петренко назвал актуальную цель российской культуры

Актер Петренко заявил, что российская культура должна укреплять боевой дух

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АНО «Сад Памяти»

Актер театра и кино Игорь Петренко стал гостем церемонии вручения премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства, которая прошла в Центральном академическом театре Российской Армии. Об этом пишут «Аргументы и факты».

На церемонии Петренко назвал актуальную цель российской культуры — укреплять боевой дух.

«Если боевого духа у бойца нет, то каким бы опытным он не был, он очень сильно уязвим. Сегодня в наша российская культура должна работать как раз на поднятие этого боевого духа, на единение людей», — сказал он.

Еще одной важной целью Петренко назвал помощь людям в том, чтобы оставаться людьми. По мнению актера, культурные проекты также должны помогать старшему поколению находить контакт с молодежью.

«В школе и в вузах нашей страны во многом благодаря государственным культурным проектам получается рассказывать учащимся и студентам о нравственно-культурных ценностях. Удается наверстать упущенное за 90-е и нулевые годы», — заключил он.

Накануне Петренко рассказал о своих долгах по алиментам. Актер назвал абсурдом слухи о том, что его жена Кристина Бродская вынуждена продавать личные вещи, чтобы у семьи были деньги. Он заявил, что несмотря на судебный процесс, поддерживает общение с актрисой, матерью его двоих сыновей Екатериной Климовой.

Ранее фильм «Сто лет тому вперед» поставил рекорд российского проката.

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