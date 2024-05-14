Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Было бы нелепо окочуриться на фестивале»: Иван Краско пошутил о своем здоровье

Актер Иван Краско напугал посетителей фестиваля подскочившим давлением

close
100%
Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Актер Иван Краско почувствовал себя плохо на фестивале «Виват кино России» и напугал собравшихся на мероприятии звезд. Об этом пишет PROZvezd.

Артист пришел в театр «Балтийский дом», на сцене которого проходит мероприятие, вместе с помощницей Дарьей. Многие отметили опрятный и ухоженный вид актера. Краско сам признавался, что пришел на фестиваль ради просмотра фильмов. В особенности артиста заинтересовал фильм «Воздух» Алексея Германа — младшего.

В определенный момент артист почувствовал себя плохо, на место скоро пришел врач из театра и осмотрел Краско, у которого давление поднялось до 200. Несмотря на ухудшенное самочувствие, актер решил остаться на фестивале и вскоре почувствовал себя лучше.

«Вроде отпустило. Сейчас подействует лекарство, мне станет полегче. Не переживайте, все нормально. Спасибо вам всем за поддержку, благодарю доктора. Было бы нелепо окочуриться на кинофестивале, но все обошлось, ребята», — пошутил Краско.

Ранее Юрия Куклачева выписали из больницы после инфаркта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами