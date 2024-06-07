Булыкин заявил, что его удивила игра России в матче с Белоруссией

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что национальная команда удивила его в товарищеском матче с Белоруссией, передает «Чемпионат».

«Сборная России удивила, что хорошо сыграла, хорошо двигалась, забила много мячей. Именно это то, что нужно от нашей сборной. Главное, что достигли результата, а также посмотрели ближайший резерв», — сказал Булыкин.

Встреча, которая прошла в Минске, завершилась со счетом 4:0.

В составе российской команды точными ударами отметились Иван Обляков, Константин Тюкавин, а также Федор Чалов, который оформил дубль.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

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