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Российские войска взяли под контроль очередной населенный пункт в ДНР

Минобороны: ВС России взяли под контроль населенный пункт Уманское в ДНР

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РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Центр» в период с 1 по 7 июня продолжали продвижение в глубину обороны украинской армии и взяли под контроль населенный пункт Уманское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, в течение недели подразделения группировки также нанесли поражение формированиям девяти соединений ВСУ и Национальной гвардии Украины. Кроме того, бойцы «Центра» отразили 39 контратак противника.

В ведомстве заявили, что за неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 2 690 военнослужащих, два танка, в том числе американский Abrams, 14 боевых бронированных машин, из них две БМП Bradley производства США, 21 автомобиль, 62 орудия полевой артиллерии, а также боевую машину РСЗО HIMARS.

Также в Минобороны отметили, что Вооруженные силы РФ за данный период взяли под контроль населенный пункт Парасковиевка в ДНР.

Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сказал, что ВС РФ смогут освободить Красноармейск, Краматорск, Славянск, когда подготовят наиболее выгодные позиции.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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