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В Белом доме оценили признание Палестины тремя европейскими странами

Politico: в Белом доме не считают признание Палестины тремя странами ЕС полезным

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Shutterstock/Volodymyr TVERDOKHLIB

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена не считает полезным признание Палестины со стороны Ирландии, Норвегии и Испании, однако понимает, почему это случилось. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что Вашингтон дал понять трем европейским странам, что их решение не принесет пользу, поскольку США опасаются, что признание сможет укрепить ХАМАС.

По словам чиновников США и Ирландии, за некоторое время до заявления о признании Палестины политики ЕС общались с администрацией президента США по данному вопросу, они не встретили противодействия с американской стороны.

В Белом доме рассказали, что понимаю, почему Ирландия, Норвегия и Испания решили признать Палестину в данный момент, говорится в публикации.

В то же время Politico со ссылкой на совет национальной безопасности США отмечает позицию Вашингтона, что признание Палестины должно происходить в результате переговоров, а не односторонних признаний.

22 мая правительство Норвегии официально заявило, что признает независимость государства Палестина. Решение вступит в силу 28 мая. Вслед за Норвегией независимость Палестины признали Ирландия и Испания.

Ранее стало известно, что Израиль готовит новые меры против Норвегии, Ирландии и Испании, признавших Палестину.

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