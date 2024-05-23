В Подмосковье задержали арендатора дома, где во время пожара пострадали люди

Сотрудники правоохранительных органов задержали арендатора частного дома в подмосковном садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Снегирь», где произошел мощный пожар. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Московской области.

В заявлении отмечается, что под стражей оказался 24-летний гражданин Узбекистана. По предварительной информации, молодой человек арендовал здание якобы для собственного проживания. Однако впоследствии он поселил в доме других людей, которые оказались нелегальными мигрантами.

«Арендатор дома доставлен в следственные органы для допроса», — добавили в СК РФ.

Также в настоящее время следователи допрашивают самого владельца здания, председателя СНТ «Снегирь» и очевидцев пожара. Кроме того, специалисты продолжают работать на месте происшествия — им предстоит установить очаг возгорания и его возможные причины.

Утром 23 мая в СНТ «Снегирь», расположенном в Истринском районе Московской области, загорелся двухэтажный дом. Площадь здания составляла 80 квадратных метров.

В МЧС РФ рассказали, что в результате пожара пострадали девять человек. Одну женщину доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи, остальных спасти не удалось. Позже по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее в городе Саранске загорелся склад с бумагой и макулатурой.