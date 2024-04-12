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Представителя Нидерландов требуют отлучить от «Евровидения» из-за Израиля

В Нидерландах деятели искусства призвали бойкотировать «Евровидение»

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Почти 300 деятелей искусства в Нидерландах призвали представителя страны Йоста Клейна отказаться от участия в международном песенном конкурсе песни «Евровидение». Об этом сообщил телеканал NOS.

В открытом обращении они сослались на участие в конкурсе Израиля, производящего бомбардировку сектора Газа в рамках военного конфликта с группировкой ХАМАС.

»[Палестинцы] заперты в секторе Газа уже 16 лет, и Израиль намеренно вынуждает их голодать и держит границы закрытыми для них», — попросили они Клейна выразить свою позицию.

Голландский национальный вещатель Avrotros, ведущий отбор и трансляцию конкурса в стране, выразил обеспокоенность происходящим в Газе.

Он назвал конкурс песни «Евровидение» фестивалем, стоящим в стороне от политики, и способным разрешать межнациональные конфликты.

«Евровидение» в 2024 году пройдет в шведском Мальмё 7, 9 и 11 мая.

Накануне Израиль допустили на «Евровидение» после того, как из текста песни убрали «политику».

До этого Европейский вещательный союз (EBU) пригрозил израильскому вещателю Kan дисквалификацией, так как в композиции October Rain, которую Израиль привезет на конкурс, есть намеки о нападении палестинского движения ХАМАС.

Ранее представители Европы высказались в защиту памятника «Алеша».

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