«Две язвы, кровотечение»: звезда «Больших девочек» о трудностях на проекте

Финалистка шоу о похудении «Большие девочки» на канале «Пятница!» Амина Усманилаева назвала свой проигрыш несправедливым. О трудностях на проекте звезда реалити рассказала в беседе с изданием «СтарХит».

Усманилаева в финале демонстративно покинула студию, отказавшись поздравлять победительницу Лилит Хачатрян. По ее словам, она отреагировала так не на победу Лилит, а именно на свой проигрыш.

«Стоя на сцене, я вспоминала, как в самом начале у меня открылись две язвы, внутреннее кровотечение, гемоглобин был на критически низкой отметке. Я через все это прошла, столько всего сделала, так пахала…» — вспоминает она.

Участница реалити не думает, что поступила неправильно, дав волю эмоциям.

«К Лилит я отношусь хорошо и не считаю ее победу несправедливой. Я считаю несправедливым свой проигрыш», — повторила она.

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