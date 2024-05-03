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Михаил Шуфутинский станет прадедушкой

Шансонье Михаил Шуфутинский сообщил, что скоро станет прадедушкой

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Алексей Майшев/РИА Новости

Шансонье Михаил Шуфутинский в беседе с «Пятым каналом» признался, что скоро станет прадедушкой.

У Шуфутинского большая семья: старший сын певца Давид живет в Москве, но редко видится с отцом из-за пробок и большой занятости. Другой сын артиста — Антон — давно переехал в США, где завел четырех детей и преподает в университете. Также у певца есть внук Ной, который живет в Израиле вместе со своей женой, блогером Ахувой: они сыграли свадьбу осенью 2023 года, на которую Шуфутинский не приехал. По словам шансонье, недавно Ной обрадовал его новостью о пополнении в семье.

«Они позвонили, и он говорит: «Дедушка, ты сейчас сидишь на месте?». Причем он по-русски не говорит. Я говорю: «Да». Он говорит: «Не падай, потому что у тебя будет правнук». Или правнучка. Они не стали заострять на этом внимание. Вот так. Я не упал», — улыбнулся Шуфутинский.

Артист не уверен, сможет ли лично приехать к новоиспеченным родителям, когда правнук появится на свет. Тем не менее шансонье заверил, что не оставит родственников без финансовой поддержки и подарков.

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