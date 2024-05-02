Бьянка ответила на слухи о конфликте с Мари Краймбрери

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи о разладе с коллегой Мари Краймбрери.

Одна из подписчиц спросила причину конфликта Бьянки и Краймбрери. Липницкая уверила, что не ругалась с коллегой. Она назвала певицу очень талантливой и красивой. При этом исполнительница уверила, что нового дуэта с Краймбрери «100%» не будет.

Бьянка и Краймбрери выпустили совместную песню «Кайф» 15 декабря 2023 года.

«Какой же это кайф — быть больше без тебя. Я буду танцевать, парней сводить с ума. Как ты меня обижал, тебя я не прощу. Я просто буду жить, как я хочу», — поется в припеве композиции.

В 2012 году стало известно, что Бьянка и рэпер Птаха перестали общаться. Липницкая рассказывала в интервью с Лаурой Джугелией, что не понимает причину конфликта с Птахой. По ее словам, в один момент коллега перестал с ней общаться, несмотря на хорошее общение в прошлом. Как оказалось, произошло недопонимание между знаменитостями. Они возобновили общение только в 2023 году. Сам Птаха назвал историю сложной и пожаловался, что много лет пролетели «в трубу».

Ранее Бьянка рассказала о желании сделать новую пластику.