На Украине объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, в том числе на подконтрольных Киеву частях Херсонской области и республик Донбасса. Об этом свидетельствуют данные министерства цифровой трансформации республики.

«По всей территории Украины второй раз за день объявлена ракетная опасность из-за взлета МиГ-31К», — пишет издание «Украинская правда».

МиГ-31 (по классификации НАТО Foxhound) — советский двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия.

Также сообщалось, что в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области повредили объекты критической инфраструктуры.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Харькове произошла серия взрывов.