В Госдуме заявили, что учеба в учреждениях среднего образования должна быть бесплатной

Обучение в учреждениях среднего профессионального образования должно быть бесплатным. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«У нас есть в высшей школе как бюджетные места, так и платные, все понятно. Но когда у нас есть платные отделения в средних профессиональных образовательных учреждениях, для того чтобы человек получил профессию, наверное, это неправильно.

Может быть, все-таки эту тему вынести на обсуждение для того, чтобы вместе с коллегами по ней определиться. Заканчивает человек школу, хочет он получить профессию сварщика, электрика, повара — мы должны такую возможность дать», — заявил Володин.

11 мая исполняющий обязанности премьер-министра РФ Михаил Мишустин в рамках рассмотрения в Госдуме его кандидатуры на пост главы правительства заявил о необходимости пересмотреть количество бюджетных мест в российских вузах.

До этого сообщалось, что в России важно налаживать взаимодействие предприятий и учебных заведений для подготовки кадров, потому что это позволит обеспечить экономическое развитие страны, а также качество подготовки специалистов и повысит конкурентоспособность выпускников на рынке труда.

В начале апреля сообщалось, что комитеты Госдумы по молодежной политике и по защите семьи поручили Минтруду и Минпросвещения проработать вопрос обучения профессии «няня» в учебных заведениях.

Ранее стало известно, что почти половина российских студентов работают параллельно с учебой.