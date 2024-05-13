В Олекминском районе Якутии зафиксировали подтопление домов в нескольких селах

Дома в четырех населенных пунктах, расположенных в Олекминском районе Республики Саха (Якутия), оказались подтоплены в результате весеннего паводка. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС РФ.

В заявлении отмечается, что в соответствующей части реки Лены образовался затор. На этом фоне в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера.

«Образовалась крайне сложная обстановка в четырех населенных пунктах», — добавили в ведомстве.

В частности, в селе Нерюктяйинск 1-й были подтоплены 27 жилых домов и четыре участка автомобильной дороги «Умнас». Протяженность ушедшего под воду куска трассы составила 1,5 км.

Еще 20 и 38 дворовых территорий оказались подтоплены в селах Нерюктяйинск 2-й и Хоринцы соответственно. В селе Кыллах с аналогичной проблемой столкнулись собственники 62 жилых домов.

Представители ГУ МЧС РФ по республике уточнили, что в настоящее время в селе Кыллах проводится частичная эвакуация населения. Пожилых людей, а также детей и больных граждан доставляют в пункты временного размещения в селе Даппарай.

Ранее талые воды начали затапливать якутский город Среднеколымск.