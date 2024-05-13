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Шри-Ланка изучит связи буддизма и искусственного интеллекта

Президент Шри-Ланки: страна потратит $3,3 млн на изучение связи буддизма с ИИ

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В Шри-Ланке изучат взаимосвязь буддизма с искусственным интеллектом (ИИ), на исследования власти выделят в 2025 году более $3 млн. Об этом заявил президент страны Ранил Викрамасингхе, передает ТАСС.

Мир находится на заре эры искусственного интеллекта, что вызывает вопросы о траектории его развития в течение следующих двух десятилетий, сказал Викрамасингхе, отметив, что очень важно изучить взаимосвязь между искусственным интеллектом и буддизмом.

Реализация инициативы, рассказал президент, планировалась на этот год, но планы пришлось отложить из-за продолжающейся работы над регулирующим использование ИИ законодательством.

По его словам, ИИ отражает возможности человеческого разума и может обрабатывать огромные объемы информации, и действовать соответствующим образом, поэтому уместно изучить связь между учениями Будды с ИИ, «учитывая их общую направленность на контроль над разумом и его влияние на наши действия».

До этого эксперт в области искусственного интеллекта и специалист по Data Science Ярослав Старухин рассказал «Газете.Ru», что ChatGPT-5 может привести к изменению системы образования.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект научился обману и может стать опасен.

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