Стало известно о тяжелом разговоре Миллера с тренером «Зенита» Семаком

Руководство петербургского «Зенита» после поражения команды в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА провело беседу с главным тренером Сергеем Семаком.

По информации журналиста Кирилла Легкова, глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер инициировал разговор с наставником команды, который вышел «тяжелым».

«В принципе, Семак в самой сложной ситуации. Его нагрузили по самое никуда легионерами. А те не тащат. Но и он должен был говорить свое слово при комплектовании команды. Может, более категорично», — заявил источник.

Встреча, которая состоялась 11 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный гол в этом поединке забил нападающий армейского клуба Федор Чалов, который на 58-й минуте реализовал пенальти. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам субботних матчей в РПЛ «Динамо» вышло на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 53 очка. Московский клуб опередил петербургский «Зенит», в активе которого 51 балл. На третьем месте идет «Краснодар», у которого на балл меньше.

Ранее Алексей Миллер выставил ультиматум игрокам «Зенита».