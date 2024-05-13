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В Госдуме завершили обсуждение кандидатур вице-премьеров

Спикер Володин: Госдума завершила обсуждение кандидатур вице-премьеров

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о завершении обсуждения кандидатур вице-премьеров российского правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы завершили ... обсуждение кандидатур, внесенных председателем правительства для утверждения в должности первого заместителя председателя правительства, заместителей председателя правительства», — отметил Володин.

До этого стало известно, что Совет Федерации на заседании 14 мая рассмотрит вопрос о назначении Бориса Ковальчука главой Счетной палаты Российской Федерации.

Президент России Владимир Путин предложил назначить Ковальчука председателем Счетной палаты России 12 мая.

10 мая на пленарном заседании депутаты проголосовали по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства. Перед этим нынешний премьер Михаил Мишустин выступил с докладом и ответил на вопросы присутствующих.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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