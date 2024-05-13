На Украине заочно арестовали экс-заместителя секретаря СНБО

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) заочно арестовал бывшего первого заместителя Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), имя которого не называются. Об этом говорится в заявлении специализированной антикоррупционная прокуратуры (САП) Украины.

При этом обстоятельства дела совпадают с разбирательством в отношении бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Отмечается, что 13 мая следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему первому заместителю секретаря СНБО.

В апреле стало известно, что бывший первый заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковский объявлен в розыск. Об этом сообщили в украинском национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). Его подозревают в злоупотреблениях при закупке автомобилей для Вооруженных сил Украины. Отмечается, что Гладковский обвиняется в организации закупки в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости по незаконно увеличенным ценам.

Ранее глава СБУ обжаловал свой заочный арест в России.