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Москвичам сообщили о завершении похолодания

Синоптик Леус: в Москве похолодание подходит к завершению

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Алексей Майшев/РИА Новости

Похолодание в Москве подходит к завершению. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня управление погодой в столице перейдет к приближающемуся с северо-запада гребню антициклона. В зоне его влияния сформируется преимущественно сухая погода», — написал он.

При этом температурные показатели все еще будут оставаться на 7-8 градусов ниже климатической нормы и составят +9...+11 градусов.

Ветер северный, северо-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 мм рт. ст., что выше нормы.

О том, что к середине месяца в столичный регион придет антициклон, который принесет с собой потепление сообщал также руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Напомним, в Гидрометцентре сообщали, что, хотя дневные температуры воздуха будут повышаться, однако все равно останутся ниже нормы. Так, на европейской части территории России будет ниже нормы на 5-7°C, погода отстает от климатического развития примерно на 3-4 недели.

Ранее синоптик рассказала об опасности аномально холодной погоды в Москве.

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