Власти Харьковской области сообщили подробности об эвакуации населения

Из некоторых районов Харьковской области Украины эвакуировали почти 6 тыс. человек, проинформировал глава военной администрации региона Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По его словам, 1695 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 2589 — из Харьковского, 44 — из Богодуховского. Также 1434 человека вывезли волонтеры.

Также Синегубов признал расширение линии фронта в регионе. Он назвал причиной неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) задержку поставок западных вооружений. По его словам, Украина стала уязвимой из-за таких задержек.

До этого американская газета The New York Times написала, что украинские командующие обвиняют друг друга в сложившейся для ВСУ тяжелейшей ситуации под Харьковом и поражениях украинских войск на этом направлении.

Кроме того, сообщалось, что около 200 бойцов ВСУ попали под удар российских военных в селе Клугино-Башкировка рядом с Чугуевом в Харьковской области.

12 мая в Минобороны РФ заявили, что взяли под контроль еще четыре села в Харьковской области — Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Накануне ведомство сообщило, что ВС РФ заняли села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

Генштаб ВСУ назвал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении.

Ранее российские военные записали видеообращение из Харьковской области.