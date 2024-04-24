Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стас Михайлов усомнился в репертуаре после теракта в «Крокусе»

Певец Михайлов усомнился в уместности веселых песен после теракта в «Крокусе»

close
100%
Global Look Press

Певец Стас Михайлов усомнился в уместности исполнения веселых песен после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает NEWS.ru.

Михайлов объяснил, что не уверен, стоит ли петь веселые песни на своем юбилейном концерте «55». Однако артист, тем не менее, планирует сделать именно «праздник».

«Как бы они ни старались нам его испортить, эти товарищи, что сделали с «Крокусом». Мы люди православные, должны их прощать, по идее. Но не могу простить. <...> Но чем больше нас будут пугать, тем сильнее мы становимся», — заявил певец.

Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. Теракт стал крупнейшим в России со времен трагедии в Беслане.

В апреле артист Филипп Киркоров признался, что не планирует устраивать шумную вечеринку на свой день рождения, так как поводов для веселья в этот день мало. Певец уточнил, что 30 апреля будет 40 дней с момента теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее Манижа столкнулась с «отменой» из-за сочувствия террористам после трагедии в «Крокусе».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами