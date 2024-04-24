Стас Михайлов усомнился в репертуаре после теракта в «Крокусе»

Певец Стас Михайлов усомнился в уместности исполнения веселых песен после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает NEWS.ru.

Михайлов объяснил, что не уверен, стоит ли петь веселые песни на своем юбилейном концерте «55». Однако артист, тем не менее, планирует сделать именно «праздник».

«Как бы они ни старались нам его испортить, эти товарищи, что сделали с «Крокусом». Мы люди православные, должны их прощать, по идее. Но не могу простить. <...> Но чем больше нас будут пугать, тем сильнее мы становимся», — заявил певец.

Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. Теракт стал крупнейшим в России со времен трагедии в Беслане.

В апреле артист Филипп Киркоров признался, что не планирует устраивать шумную вечеринку на свой день рождения, так как поводов для веселья в этот день мало. Певец уточнил, что 30 апреля будет 40 дней с момента теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее Манижа столкнулась с «отменой» из-за сочувствия террористам после трагедии в «Крокусе».