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Командование воинской части Блиновского подало ходатайство на освобождение блогерши из СИЗО

Shot: командование части Блиновского попросило перевести блогершу из СИЗО

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elena_blinovskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Командование воинской части, где проходит службу Алексей Блиновский, подало ходатайство об освобождении блогерши из СИЗО. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Также канал пишет со ссылкой на свои источники, что сотрудники силовых ведомств проверяют законность оснований для заключения контракта Алексея Блиновского с министерством обороны России. Помимо этого, выясняются обстоятельства службы предпринимателя в подразделении.

Незадолго до этого Блиновский пожаловался на попытки разорвать с ним контракт о военной службе и попросил помощи у главы СК РФ Александра Бастрыкина. Муж «королевы марафонов» попросил Бастрыкина дать поручение главному следователю Москвы приостановить «действия, направленные на расторжение контракта» c Минобороны, которые, по мнению Блиновского, являются незаконными.

Уехавший на СВО Блиновский ранее вложил 50 миллионов рублей в закупку беспилотников для российской армии и сейчас в составе Донецкого корпуса занимается их сборкой и распределением между подразделениями. Блиновский подписал контракт с Минобороны России около месяца назад. Этот факт будет использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, находящейся в СИЗО.

Ранее суд начал рассматривать дело о продлении ареста Блиновской.

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