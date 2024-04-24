Петросян столкнулся с мошенниками: «Грабят пожилых»

Юморист Евгений Петросян в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) признался, что едва не попался на уловку телефонных мошенников, и посоветовал подписчикам быть бдительными.

«Он [злоумышленник] потребовал пароль в «Госуслугах», я ему отказал, потому что сориентировался и рядом со мной сидел очень умный советчик. Я прошу вас быть бдительными», — заявил артист.

Он заявил, что в первую очередь предостерегает пожилых людей, которые доверчиво выслушивают мошенников. Петросян называл обидным то, что «пожилых тоже грабят по телефону».

Несколько дней назад Петросяну позвонил злоумышленник, представившись представителем оператора связи. Он заявил, что у артиста заканчивается абонентский договор, и потребовал код. В ходе беседы юморист ответил мошеннику, что у него нет никакого кода. Затем злоумышленник потребовал пароль от аккаунта юмориста на «Госуслугах».

Недавно стало известно, сколько раз за день телефонные мошенники звонят своим жертвам. Оказалось, что злоумышленники ежедневно в среднем звонят по 10-15 млн раз в России. Число подобных звонков составляет примерно 15-20% всего голосового трафика страны.

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