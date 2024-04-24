Раскрыто имя пятого ведущего премии МУЗ-ТВ

Певец Николай Басков стал пятым ведущим премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение», его имя до этого держалось в секрете.

«Для меня это большая честь. Уверен, что будет праздник, что будет шоу», — порадовался исполнитель.

Мероприятие состоится 14 июня на «ЦСКА Арене». Помимо Баскова, руководить музыкальной премией будут Владимир Маркони, Лера Кудрявцева, Клава Кока и Лолита Милявская. В последний раз премия МУЗ-ТВ проводилась в 2021 году, признав лучшим певцом России Артура Пирожкова, а певицей — Zivert.

Вскоре после анонса четверки ведущих нынешней премии Милявская заявила, что польщена этой возможностью и пообещала одеться очень скромно. Она добавила, что в последнее время работает за еду из-за скандала с «голой» вечеринкой блогерши Насти Ивлеевой. Исполнительница также пошутила, что будет «скучна, противна и омерзительна», соответствуя тренду «За 60».

Вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года в клубе «Мутабор». Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке.

Ранее сообщалось, что Киркоров впервые выступит в Кремле после скандала с «голой» вечеринкой.