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Сергей Безруков получил орден «За заслуги в культуре и искусстве»

Путин наградил актера Сергея Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении актера и режиссера Сергея Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Об этом сообщает ТАСС.

Согласно тексту документа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов, артист получил награду «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Актер родился в Москве в семье актера Виталия Безрукова, который служил в Московском академическом театре сатиры, и Натальи Суровой, работавшей заведующей магазином. Сергей с детства мечтал пойти по стопам отца и тоже окончил Школу-студию МХАТ. Позже они вместе снимались в нескольких проектах: «Бригада», «Есенин» и «В июне 41-го». По словам артиста, в семье все поддерживали его желание выступать на сцене и гордились любыми достижениями.

Безруков в 2016 году женился на режиссере Анне Матисон, у супругов трое общих детей: семилетняя Мария, пятилетний Степан и двухлетний Василий.

Ранее Безруков назвал Ширвиндта своим крестным отцом на эстраде.

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