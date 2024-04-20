Экс-участник «КиШ» рассказал о перспективах группы при живом Горшке: «Было бы круче»

Лидер рок-группы «Северный флот» Александр Леонтьев предположил, что «Король и Шут» не распался бы при живом солисте Михаиле Горшеневе. Об этом он заявил в эфире «Нашего радио».

«Конечно, было бы круче, какие-то мои рифы, вместе с Михаилом доводить до уровня песни. Или вместе со всеми парнями аранжировать то, что он принес», — заявил Леонтьев.

По словам экс-участника «КиШ», все музыканты коллектива прекрасно осознавали, что с Горшеневым будет легче добиться популярности, так как рокер отдавал творческому процессу всего себя и хотел только лучшего для своих артистов.

Недавно лидер группы «КняZz» Андрей Князев ответил критикам, обвиняющим его в эксплуатации наследия группы «Король и Шут». Князев считает неприемлемыми мнения о том, что он якобы наживается на наследии Михаила Горшенева. Музыкант напомнил, что в момент ухода Горшка группа «КняZz» уже успешно выступала и собирала залы. При этом рокер посетовал, что в начале пути группы ему не везло с гитаристами, многие из которых не посчитали нужным поддержать Князева.

Ранее Владимир Долинский рассказал о работе с Никитой Михалковым.