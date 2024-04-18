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Стало известно, какие артисты больше всего зарабатывают в России

Продюсер Бабичев: у Shaman и Киркорова самые высокие гонорары в России

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Пресс-служба «Главного Новогоднего Концерта»

Продюсер Евгений Бабичев заявил, что на отечественной эстраде гонорар артиста определяется его статусом. Cлова эксперта передает NEWS.ru.

«Из сольных артистов сейчас в топе Полина Гагарина, Shaman, Филипп Киркоров и Анна Asti», — отметил он.

При этом, считает Бабичев, Asti зарабатывает гораздо больше своих коллег, так как иногда дает по несколько концертов в день. Эксперт добавил, что топовые звезды зарабатывают от шести до восьми миллионов рублей за выступление.

Кроме того, Бабичев напомнил о певице Zivert, которая недавно сообщила о паузе в карьере. По словам эксперта, исполнительница до недавнего времени зарабатывала на концертах те же деньги, что и Asti. Бабичев предположил, что после паузы гонорар исполнительницы вырастет.

Накануне стало известно, что комик Александр Ревва просит 10 млн рублей за выступление на частном мероприятии от зарубежных заказчиков. При этом российский слушатель может пригласить знаменитость на свою вечеринку за меньшую сумму — пять миллионов рублей. На корпоративы Ревва приезжает со своим стилистом, который обходится заказчику примерно в 20 тыс. рублей.

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