Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лариса Лужина рассказала о тяжелой болезни

Актриса Лариса Лужина сообщила, что тяжело заболела

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Лариса Лужина сообщила в беседе с aif.ru, что тяжело заболела.

Лужина пожаловалась на простуду. У нее сильный кашель, заложенный нос, очень сильно болит голова, и все тело ломит. Из-за болезни артистка перенесла интервью с изданием.

13 декабря 2023 года Telegram-канал Mash сообщил, что 12 декабря у Лужиной случился сердечный приступ. 22 декабря артистка рассказала, что чувствует себя лучше, хоть и находится в больнице.

По словам 85-летней артистки, врачи не захотели ставить ей кардиостимулятор несмотря на диагноз — мерцательная аритмия. Лужина уточнила: медики приняли такое решение, так как у актрисы уже была серьезная операция на сердце, а кардиостимулятор в таком случае мог привести к проблемам со здоровьем.

В январе 2024-го Лужина сообщила, что сидит на диете после ухудшения самочувствия.

В рацион Лужиной входит геркулесовая каша. Артистка также старается отказаться от острых блюд. Как отмечает mk.ru, актрисе очень сложно соблюдать диету. Врачи прописали звезде медикаменты для сердечного ритма и посоветовали спустя три месяца снова пройти обследование.

Ранее Лариса Лужина раскритиковала уколы красоты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами