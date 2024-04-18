Лариса Лужина рассказала о тяжелой болезни

Актриса Лариса Лужина сообщила в беседе с aif.ru, что тяжело заболела.

Лужина пожаловалась на простуду. У нее сильный кашель, заложенный нос, очень сильно болит голова, и все тело ломит. Из-за болезни артистка перенесла интервью с изданием.

13 декабря 2023 года Telegram-канал Mash сообщил, что 12 декабря у Лужиной случился сердечный приступ. 22 декабря артистка рассказала, что чувствует себя лучше, хоть и находится в больнице.

По словам 85-летней артистки, врачи не захотели ставить ей кардиостимулятор несмотря на диагноз — мерцательная аритмия. Лужина уточнила: медики приняли такое решение, так как у актрисы уже была серьезная операция на сердце, а кардиостимулятор в таком случае мог привести к проблемам со здоровьем.

В январе 2024-го Лужина сообщила, что сидит на диете после ухудшения самочувствия.

В рацион Лужиной входит геркулесовая каша. Артистка также старается отказаться от острых блюд. Как отмечает mk.ru, актрисе очень сложно соблюдать диету. Врачи прописали звезде медикаменты для сердечного ритма и посоветовали спустя три месяца снова пройти обследование.

Ранее Лариса Лужина раскритиковала уколы красоты.