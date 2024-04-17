«Надо быть умнее»: Лолита раскрыла реакцию Пугачевой на участие в вечеринке Ивлеевой

Певица Лолита в интервью Ксении Собчак призналась, что Алла Пугачева осудила ее за участие в «голой вечеринке» Насти Ивлеевой.

«Кстати, после «голой вечеринки» Насти Ивлеевой Алла Борисовна мне влепила. В очередной раз сказала: «Надо бы быть умнее в этом возрасте». И мне нечего ей возразить. Еще один мудрый совет старшей подруги», — отметила Лолита.

Рассуждая о своем отношении к Примадонне, певица выразила мнение, что если бы Пугачева вернулась в Россию и анонсировала бы концерт, то билеты на мероприятие раскупили бы моментально. Она убеждена, что те, кто сейчас пишут доносы на Примадонну и требуют ее «отмены», просто завидуют артистке.

«Пугачева из серии вечности, как Джоконда, она не требует, чтобы ее любили. Просто есть и все», — резюмировала Лолита.

29 сентября 2022 года сообщалось, что комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) вместе с Аллой Пугачевой уехали в Израиль после начала специальной военной операции. В ноябре 2023 года Галкин и Пугачева отправились на Кипр.

Ранее Ксения Собчак назвала единственную странность в поведении Дурова.