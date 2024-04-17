Ксения Собчак назвала единственную странность в поведении Дурова

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале призналась, что не понимает нелюбовь Павла Дурова к атрибутам роскоши.

«Я вот люблю Дурова во всем, кроме этого посыла про «нет ни яхт, ни недвижимости». Чувак, ты эти деньги не украл, ты их честно заработал, так почему же не сделать свою жизнь полной этих милых олигархических удовольствий», — отметила Собчак.

Она назвала очевидным тот факт, что на яхте передвигаться удобнее, чем на пароме, а летать собственным джетом комфортнее, чем экономклассом. Журналистка выразила мнение, что таким образом Дуров проявляет «кокетство». Собчак считает, что не стоит становиться рабом вещей и удовольствий, но и изображать аскезу от роскоши не стоит, так как жизнь слишком коротка.

Журналист Такер Карлсон, который в этом году взял интервью у президента России Владимира Путина, 17 апреля опубликовал интервью с предпринимателем и программистом Павлом Дуровым. Их встреча прошла в офисе бизнесмена в Дубае. Во время беседы он заявил, в частности, что не верит в безопасность платформ, разработанных в США.

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