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Продюсер объяснил низкое число прослушиваний новой песни Пугачевой

Продюсер Пригожин: число прослушиваний показывает отношение публики к песне

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Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал низкое число прослушиваний новой песни народной артистки СССР Аллы Пугачевой на российских музыкальных сервисах, которую певица выпустила к своему 75-летию. По словам Пригожина, прослушивания демонстрируют любовь публики или ее отсутствие.

По данным издания, к вечеру 15 апреля новая песня Пугачевой «Жизнь слишком хороша» набрала всего чуть больше 2,5 тыс. прослушиваний.

«Это логичный финал, который стал следствием выбора Пугачевой — артиста, который пошел по другой дороге. Пугачева сказала публично, что умные люди из страны уехали, и что она в нас не нуждается, по сути», — напомнил продюсер.

Он также отметил, что аудитория певицы достаточно взрослая и не сидит в соцсетях и на музыкальных сервисах.

15 апреля Пугачевой исполнилось 75 лет. Музыку к новой композиции Примадонны написал Андрей Ступкевич, а слова — Юлия Старостина.

«Жизнь слишком хороша» стала второй песней, опубликованной в юбилей артистки. Она также выпустила новую песню с названием «Я плачу». Слова и музыку написал российский певец и композитор Леонид Агутин.

1 марта Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. В «P.S» вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году. 3 марта певица опубликовала новую песню впервые за пять лет.

В апреле музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявил, что Примадонна проведет гастрольный тур по всей Европе. По его словам, Пугачева даст первый сольный концерт в Израиле, а затем на Кипре.

Ранее Орбакайте показала Пугачеву в объятиях бывшего мужа.

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