Янковский и Крыжовников получили Национальную премию за «Слово пацана»

Режиссер Жора Крыжовников получил приз V Национальной премии в области веб-контента за режиссуру сериала «Слово пацана». Об этом пишет ТАСС.

Крыжовников получил награду за лучшую режиссуру интернет-сериала, но не смог присутствовать на мероприятии, поэтому приз вместо него получил продюсер Федор Бондарчук. «Слово пацана» получило приз за лучший интернет-сериал, а исполнитель главной роли Иван Янковский также забрал награду за «Лучшего актера». Он разделил первое место с Никитой Ефремовым, который также получил приз за сериал «Библиотекарь».

Лучшей актрисой стала Любовь Аксенова за роль в картине «Жить жизнь», а приз за лучший интернет-сериал с хронометражем эпизода менее 24 минут достался картине «Секс. До и после». Церемония вручения наград прошла в Цифровом деловом пространстве в Москве.

Премьера первой серии сериала «Слово пацана» состоялась 8 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах, а заключительный эпизод вышел 21 декабря. Сценарист проекта Андрей Золотарев отмечал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими.

Ранее РПЦ возмутилась показом «Слова пацана» на федеральных каналах.