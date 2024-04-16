Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Волочкова рассказала, как оказалась на улице в 17 лет

Балерина Волочкова вспомнила, как оказалась без дома после нападения бандитов

close
100%
Volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова призналась в YouTube-беседе с Ляйсан Утяшевой, что не стесняется демонстрировать свою красивую жизнь и вспомнила, как однажды ее семья оказалась на улице.

«Я его [дом] сама купила. Но иногда мне люди начинают с сарказмом говорить, что вот она кичится своим домом и «Майбахом»! Люди, я знаю, что такое жить вообще без квартиры», — заявила бывшая солистка Большого театра.

По словам Волочковой, когда ей было 17 лет, родители продали двухкомнатную квартиру на окраине города и заложили гараж, чтобы купить небольшую недвижимость напротив Мариинского театра. Однако вскоре семья «в одночасье оказалась на улице» — когда сделки с недвижимостью завершились, то на риэлтора напали бандиты, отняв деньги, рассказала Волочкова.

Танцовщица вспомнила, что семье помог тогдашний руководитель театра Олег Виноградов, предложив им пожить в комнате своей квартиры. Затем балерина смогла заработать, чтобы обеспечить семью домом. Она заявила, что заслужила все свои владения.

Недавно Волочкова рассказала о настойчивых ухаживаниях бывшего губернатора Челябинской области. Балерина призналась, что «такое приключение» ей было ни к чему, но ей нравилось ездить «на губернаторских машинах».

Ранее блогерша Лерчек вместе с супругом выставили на продажу дом за 150 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами