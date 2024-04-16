Волочкова рассказала, как оказалась на улице в 17 лет

Балерина Анастасия Волочкова призналась в YouTube-беседе с Ляйсан Утяшевой, что не стесняется демонстрировать свою красивую жизнь и вспомнила, как однажды ее семья оказалась на улице.

«Я его [дом] сама купила. Но иногда мне люди начинают с сарказмом говорить, что вот она кичится своим домом и «Майбахом»! Люди, я знаю, что такое жить вообще без квартиры», — заявила бывшая солистка Большого театра.

По словам Волочковой, когда ей было 17 лет, родители продали двухкомнатную квартиру на окраине города и заложили гараж, чтобы купить небольшую недвижимость напротив Мариинского театра. Однако вскоре семья «в одночасье оказалась на улице» — когда сделки с недвижимостью завершились, то на риэлтора напали бандиты, отняв деньги, рассказала Волочкова.

Танцовщица вспомнила, что семье помог тогдашний руководитель театра Олег Виноградов, предложив им пожить в комнате своей квартиры. Затем балерина смогла заработать, чтобы обеспечить семью домом. Она заявила, что заслужила все свои владения.

Недавно Волочкова рассказала о настойчивых ухаживаниях бывшего губернатора Челябинской области. Балерина призналась, что «такое приключение» ей было ни к чему, но ей нравилось ездить «на губернаторских машинах».

Ранее блогерша Лерчек вместе с супругом выставили на продажу дом за 150 млн рублей.