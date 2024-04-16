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Хованский допустил, что не увидит больного отца из-за эмиграции

Блогер Хованский заявил, что вернется в Россию только в наручниках

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Блогер Юрий Хованский заявил, что никогда больше не приедет в Россию. Своим мнением мужчина поделился в беседе с YouTube-каналом «Вписка».

«Если только в наручниках. Что должно случиться, чтобы я вернулся? Ничего!» — уверил блогер.

Он добавил, что его недавно звали провести корпоратив на родине за 2 млн, однако он отказался, посоветовав заказчику провести мероприятие в Сербии. Блогер отметил, что приглашал своих родителей эмигрировать вместе с ним, но они отказались.

«Допускаю, что уже не увижу больного отца. Я предлагал ему переехать. Он вроде бы не против, но мать не особо…» — поделился Хованский.

В той же беседе Хованский рассказал, что у него есть мексиканское гражданство. От российского паспорта мужчина хочет отказаться, однако пока не может из-за законов пребывания иностранцам в Сербии.

С сентября 2022 года Хованский вместе с супругой проживает в Сербии. Свой переезд блогер объяснил страхом быть призванным в армию. В августе сообщалось, что МВД отказалось возбуждать уголовные дела против блогеров Егора Крида, Гусейна Гасанова и Юрия Хованского, которые рекламировали нелегальные онлайн-казино.

Ранее блогерша Лерчек вместе с супругом выставили на продажу дом за 150 млн рублей.

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