Пенсионерка расплакалась, увидев аниматора в образе Стаса Михайлова

Дочь 76-летней жительницы Орла Любови Ивановой Ирина пригласила аниматора на день рождения матери, которая мечтает встретиться со своим любимым артистом Стасом Михайловым. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Любовь Ивановна — простая труженица. Успела поработать инженером, соцработником и на мебельной фабрике. В общем, душка. Сейчас на пенсии, постоянно в огороде. Мечтает об одном: увидеть и услышать Стаса Михайлова вживую. Финансов на такое нет, но разве это остановит душу?» — добавляет канал.

Увидев подходящего к ее дачному участку аниматора, пенсионерка не устояла и подбежала к мужчине — она начала плакать, танцевать и веселиться вместе с мужчиной. По данным канала, женщина является фанаткой певца Михайлова на протяжении 30 лет, он также похож на супруга Ивановой.

В конце февраля сообщалось, что певец Сергей Лазарев нашел жилье для «диско-бабушки» Лидии Уляшовой, поразившей его своими танцами на концерте в Сыктывкаре. Артист также опубликовал фото с улыбающейся бабушкой за накрытым для чаепития столом.

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