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Стала известна сумма иска Чекалина к Лерчек

Shot: блогер Чекалин отправил Лерчек иск на 1,2 миллиарда рублей

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Блогер Артем Чекалин направил к своей жене Лерчек иск на 1,2 миллиарда рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, пока еще супруги активно делят имущество на фоне развода. В числе премиальных лотов — автомобиль Bentley Continental GT 2021 года более чем за 29 миллионов рублей.

В начале марта стало известно, что все уголовные дела в отношении блогера Лерчек прекращены. Отмечалось, что со счетов звездной четы сняли арест.

В декабре 2023 года Чекалины полностью погасили долг перед государством — они выплатили около порядка 500 млн рублей долга, штрафов и пени. Тогда было прекращено уголовное дело о неуплате налогов в отношении них, ограничения на перемещения и пользование интернетом с блогеров сняли.

19 марта сообщалось, что Лерчек разводится с Артемом Чекалиным. Блогерша намекала на то, что из-за судов переживает сложный период в браке с мужем.

25 марта супруги не пришли на заседание суда по их разводу. По данным «Известий», также на судебное разбирательство не явились и адвокаты пары.

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