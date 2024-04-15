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Тимофей Трибунцев грабит богачей в трейлере новой комедии «Дядя Леша»

Вышел трейлер комедийного сериала «Дядя Леша» с Трибунцевым в главной роли

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KION

В сети появился трейлер нового комедийного сериала KION «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым в главной роли.

Сюжет комедии рассказывает о дворнике Леше, который убирает на территории детского дома, а по ночам грабит дома зажиточных граждан. Полученные таким образом деньги мужчина тратит на благоустройство детдома, однако внезапно его ловят с поличным трое воспитанников интерната. Они просят героя Трибунцева взять их в свою команду, он соглашается, и теперь им предстоит запутать следствие, вернуть доверие любимой женщины дяди Леши и решить еще массу насущных проблем.

В главных ролях — Трибунцев, Анна Уколова, Сергей Лавыгин, Елизавета Хомякова, Хетаг Хинчагов, Григорий Дудник, Светлана Суханова и другие актеры. Режиссерское кресло займет Дмитрий Невзоров.

«Я люблю говорить, что «Дядя Леша» — это самый душевный сериал года. В нем рассказывается история отчаявшегося человека, который обретает новые смыслы жизни», — отметил режиссер.

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