Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Врачи никаких прогнозов не дают»: сын Куклачева рассказал о состоянии прооперированного отца

Сын дрессировщика Куклачева сообщил, что врачи не дают прогнозов по состоянию отца

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву провели операцию, но врачи никаких прогнозов не дают. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал старший сын дрессировщика кошек Дмитрий. Он отметил, что юбилейные шоу к 75-летию отца в «Вегас Холле» 13 и 14 апреля состоятся, потому что артисту нужна «помощь эмоциями и молитвами».

«Отец вчера был прооперирован. Три часа шла операция. Он сейчас в тяжелом, но стабильном состоянии. Мы понимаем, что врачи никаких прогнозов не дают, но надеемся и молимся за его здоровье. Его юбилейные шоу не отменены и не перенесены. Они будут сегодня и завтра. Потому что, во-первых, статус наших мероприятий сейчас благотворительный, и средства от продажи билетов идут в Фонд Муслима Магомаева для помощи пострадавшим и семьям погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». В этом смысле зал нас очень сильно поддерживает. И вчера директор «Крокуса» все время находился рядом со мной. Мы надеемся и понимаем, что сегодня, как никогда, Юрию Дмитриевичу нужна наша поддержка, а мы не будем отступать. Наша победа — это наше участие и наша помощь эмоциями, молитвами за его здоровье», — сказал Дмитрий.

Основатель и бессменный руководитель Театра кошек Куклачев 12 апреля отмечал 75-летие юбилейным эстрадно-цирковым шоу «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни» в «Вегас Холле». После выступления ему стало плохо, на машине скорой помощи артиста увезли в больницу.

Юбилейные представления артиста запланированы с 12 по 14 апреля. Как ранее отметил сам Юрий Куклачев, в шоу примут участие четыре коллектива театра — «вся творческая династия Куклачевых вместе со своими пушистыми артистами». На сцену выйдут 120 кошек.

Куклачев с 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре, в 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года руководит собственным театром дрессированных кошек, став первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками.

Ранее Куклачев рассказал об угрозах бандитов в 90-е.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами