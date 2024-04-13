«Врачи никаких прогнозов не дают»: сын Куклачева рассказал о состоянии прооперированного отца

Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву провели операцию, но врачи никаких прогнозов не дают. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал старший сын дрессировщика кошек Дмитрий. Он отметил, что юбилейные шоу к 75-летию отца в «Вегас Холле» 13 и 14 апреля состоятся, потому что артисту нужна «помощь эмоциями и молитвами».

«Отец вчера был прооперирован. Три часа шла операция. Он сейчас в тяжелом, но стабильном состоянии. Мы понимаем, что врачи никаких прогнозов не дают, но надеемся и молимся за его здоровье. Его юбилейные шоу не отменены и не перенесены. Они будут сегодня и завтра. Потому что, во-первых, статус наших мероприятий сейчас благотворительный, и средства от продажи билетов идут в Фонд Муслима Магомаева для помощи пострадавшим и семьям погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». В этом смысле зал нас очень сильно поддерживает. И вчера директор «Крокуса» все время находился рядом со мной. Мы надеемся и понимаем, что сегодня, как никогда, Юрию Дмитриевичу нужна наша поддержка, а мы не будем отступать. Наша победа — это наше участие и наша помощь эмоциями, молитвами за его здоровье», — сказал Дмитрий.

Основатель и бессменный руководитель Театра кошек Куклачев 12 апреля отмечал 75-летие юбилейным эстрадно-цирковым шоу «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни» в «Вегас Холле». После выступления ему стало плохо, на машине скорой помощи артиста увезли в больницу.

Юбилейные представления артиста запланированы с 12 по 14 апреля. Как ранее отметил сам Юрий Куклачев, в шоу примут участие четыре коллектива театра — «вся творческая династия Куклачевых вместе со своими пушистыми артистами». На сцену выйдут 120 кошек.

Куклачев с 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре, в 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года руководит собственным театром дрессированных кошек, став первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками.

Ранее Куклачев рассказал об угрозах бандитов в 90-е.