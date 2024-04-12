В Госдуме посоветовали Пугачевой извиниться ради выступлений в России

Депутат Государственной думы Сергей Соловьев заявил, что от действий певицы Аллы Пугачевой будет зависеть, сможет ли артистка снова выступать в России. Его слова передает РИА Новости.

«На мой взгляд, ей стоит признать свои ошибки и публично извиниться за свою антироссийскую позицию, критику СВО и ВС РФ», — подчеркнул парламентарий.

По словам Соловьева, несмотря на возможные извинения, Пугачева все же не будет выступать в эфирах главных российских телеканалов. Он считает, что отныне Примадонне доступны лишь сцены второго порядка. Соловьев охарактеризовал творческую судьбу артистки фразой: «Закат, забвение, угасание».

Недавно знакомые Аллы Пугачевой признавались в беседе с kp.ru, что исполнительница планирует приехать в Россию уже летом нынешнего года. По их словам, артистка планирует провести на родине всего пару дней.

Исполнительница вместе с супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) уехала в Израиль после начала специальной военной операции. В ноябре 2023 года Галкин и Пугачева отправились на Кипр. Затем знакомый певицы сообщал, что она планирует переехать в Великобританию после новогодних праздников. Он признавался, что звездная пара хочет, чтобы дети получили образование в Лондоне.

Ранее Бледанс заявила, что Пугачева вернется в Россию через год.