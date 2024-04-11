Меган Ти Сталлион рассказала о депрессии после пережитой стрельбы

Рэперша Меган Ти Сталлион (Megan Thee Stallion) рассказала о депрессии после пережитой в 2020 году стрельбы. Ее цитирует Women's Health.

«Как от темнокожей женщины, от меня ждут, что я буду сносить удары, принимать поражения, терпеть порку и справляться с этим изящно. Но я человек, а со мной долго обращались не как с человеком. Как будто все привыкли, что я только веселая и смешная тусовщица», — говорит Сталлион.

По словам рэперши, поклонники разочаровались в ней, поскольку она не оправдала их ожиданий. К выступлениям ей было вернуться нелегко.

«Я не хотела вылезать из постели, сидела дома, не включая свет, за светонепроницаемыми шторами. Не хотела видеть солнца и была сама не своя. Через какое-то время я поняла, что я в депрессии. Когда начала разговаривать с психотерапевтом, наконец смогла быть честной с самой собой», — говорит звезд.

Резонансный инцидент с участием рэпера Tory Lanez, который ранее не имел серьезных проблем с законом, и Сталлион (им приписывали романтические отношения) произошел в июле 2020 года. Тогда музыкант был арестован в Лос-Анджелесе после домашней вечеринки, где произошла ссора, обернувшаяся насилием — в интернете разошлись кадры того, как обнаженная Сталлион с простреленной ногой выбегает из машины рэпера.

Tory Lanez признали виновным в нападении с применением полуавтоматического огнестрельного оружия, хранении заряженного незарегистрированного оружия в автомобиле, а также использовании подобного огнестрельного оружия с грубой неосторожностью. Вину он не признал.

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