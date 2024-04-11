Авербух поделился подробностями второй беременности Арзамасовой

Фигурист Илья Авербух поблагодарил поклонников за позитив на фоне новостей о беременности супруги Елизаветы Арзамасовой. Его слова передает «СтарХит».

«Хочется сказать огромное спасибо всем — мы просто купаемся в добрых сообщениях, которые сотнями летят к нам и в соцсетях, и от людей, которые нас окружают. Очень много добра, любви», — заявил спортсмен.

Он добавил, что актриса продолжит работать, несмотря на беременность, подчеркнув, что девушка чувствует себя хорошо. По словам Авербуха, звезда «Папиных дочек» продолжит свою гастрольную деятельность и все спектакли состоятся.

«В нашей семье эта новость воспринята позитивно. Мартин узнал об этом гораздо раньше и счастлив за меня и нашу семью!» — поделился спортсмен.

Накануне Елизавета Арзамасова подтвердила слухи о беременности от Ильи Авербуха. Она опубликовала видеоролик, на котором видно, что она глубоко беременна.

Хореограф на 22 года старше своей избранницы. Пара скрывала свой роман, однако в сентябре 2020 года Авербух и Арзамасова публично подтвердили отношения в эфире шоу «Вечерний Ургант», а через три месяца поженились. У супругов есть общий сын Лев, мальчик родился 14 августа 2021 года.

Авербух также воспитывает 19-летнего сына Мартина от фигуристки Ирины Лобачевой.

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